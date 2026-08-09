Jovem Pan transmite St. Pauli e Greuther Fürth pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
A Jovem Pan transmite neste sábado (9) a Bundesliga 2, a segunda divisão do Campeonato Alemão. As partidas serão exibidas ao vivo na TV aberta e no canal da Jovem Pan Esportes, no YouTube.
O confronto será entre St. Pauli e Greuther Fürth, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã.
A programação continua no próximo sábado (15), com Hertha Berlin e Heidenheim, às 8h da manhã.
SERVIÇO
Bundesliga 2 – St. Pauli x Greuther Fürth
Data: sábado, 8 de agosto
Horário: 8h30
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes
Bundesliga 2 – Hertha Berlin x Heidenheim
Data: sábado, 15 de agosto
Horário: 8h
Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes