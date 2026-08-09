JOVEM PAN

Jovem Pan
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Futebol Internacional

Jovem Pan transmite St. Pauli e Greuther Fürth pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo

Transmissão será na TV aberta e no YouTube; siga ao vivo

Jovem Pan

Jovem Pan transmite St. Pauli e Greuther Fürth pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo
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A Jovem Pan transmite neste sábado (9) a Bundesliga 2, a segunda divisão do Campeonato Alemão. As partidas serão exibidas ao vivo na TV aberta e no canal da Jovem Pan Esportes, no YouTube.

O confronto será entre St. Pauli e Greuther Fürth, neste domingo, a partir das 8h30 da manhã.

A programação continua no próximo sábado (15), com Hertha Berlin e Heidenheim, às 8h da manhã.

SERVIÇO

Bundesliga 2 – St. Pauli x Greuther Fürth

Data: sábado, 8 de agosto

Horário: 8h30

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes

Bundesliga 2 – Hertha Berlin x Heidenheim

Data: sábado, 15 de agosto

Horário: 8h

Transmissão: TV aberta da Jovem Pan e YouTube Jovem Pan Esportes

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