Juninho Pernambucano rebate ex-técnico do Lyon e revela discussão por conta de brasileiro

O dirigente brasileiro do clube francês afirmou que Rudi Garcia ‘era forte só com os mais fracos’ e contou como era o relacionamento com o treinador

Damien LG/ Lyon Rudi Garcia e Juninho trocaram farpas após saída do treinador do Lyon



Juninho Pernambucano, diretor esportivo do Lyon, não deixou passar batido as declarações de Rudi Garcia, técnico demitido do clube no último domingo, 23, que detonou o brasileiro em entrevista ao jornal L’Equipe. Nesta quinta-feira, 27, o ídolo do time francês usou a TV oficial do Lyon para se manifestar, acusando o treinador de não ter empatia. “Rudi mostra que é forte, duro, dá respostas erradas. Ele tem prazer em se ver falando. Se ele pudesse se ver falando, ele adoraria. Acho que minha maneira de ser incomodava o Rudi. Ele é realmente frio como ser humano, não tem sentimento. Rudi tem o hábito de cansar as pessoas, de se impor. Eu aceito as coisas, mas em um momento eu vou explodir. Foi o que aconteceu. Rudi era forte só com os mais fracos. Temos que ser fortes com os mais fortes”, disse o ex-atleta da seleção brasileira.

O dirigente brasileiro ainda relatou uma discussão que teve com Rudi Garcia por causa do volante brasileiro Jean Lucas, ex-Santos e Flamengo, que foi emprestado por insistência de Rudi Garcia. “Ele (Garcia) disse que tinha deficiências táticas, que não era inteligente, que precisava progredir. Jean é um monstro nos treinos, ele estava esperando por sua chance. O Rudi insistiu em emprestá-lo porque disse que não estava progredindo taticamente, eu insisti pelo contrário. Pedi a ele que lhe desse uma oportunidade com os melhores”, comentou. “Eu perguntei as estatísticas e ele tinha estatísticas melhores do que muitos meio-campistas antes da chegada de Paquetá. Estava começando a atrapalhar e fazer a cabeça do Jean Lucas, mas ele nunca parava de trabalhar. Falei com o Jean, o pai dele e os agentes dele, foi melhor ele ir embora”, apontou Juninho Pernambucano. Por fim, o diretor ainda cutucou Rudi Garcia, afirmando que não se sentiu traído por não serem próximos. “Somos traídos por verdadeiros amigos. Não éramos próximos”, finalizou.