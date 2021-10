Justiça espanhola emite ordem de prisão contra zagueiro do Bayern de Munique

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça de Madri, Hernández foi condenado a seis meses de detenção por ter desrespeitado a ordem de distanciamento da namorada

EFE/EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS Lucas Hernández é lateral do Bayern de Munique



O zagueiro francês Lucas Hernández, do Bayern de Munique, será obrigado a cumprir período na prisão, de acordo com ordem emitida por um tribunal de Madri, na Espanha, que julgou o jogador, considerado reincidente em crimes relacionados com violência contra a mulher. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça de Madri, Hernández foi condenado a seis meses de detenção por ter desrespeitado a ordem de distanciamento da namorada, com quem viajou em lua de mel, apesar de ambos terem o mesmo tipo de medidas vigorando para com o outro. Ambos foram condenados anteriormente por agressão, devido uma briga que tiveram.

O zagueiro francês pediu a suspensão da pena de prisão, mas o tribunal que avaliou o caso rejeitou a solicitação, devido duas sentenças condenatórias prévias que Hernández recebeu, por lesões contra mulheres, uma proferida por tribunal de Madri e outra de tribunal da cidade de Móstoles. Hernández foi intimado a se apresentar na próxima terça-feira para cumprir período máximo de dez dias de prisão, em uma penitenciária espanhola.

*Com informações da Agência EFE