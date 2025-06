Juventus confirma Igor Tudor como treinador para a próxima temporada

Ex-zagueiro que defendeu a ‘Vecchia Signora’ assumiu o cargo no final de março, depois da demissão de Thiago Motta, que não conseguiu levar a equipe às oitavas de final da Liga dos Campeões

MARCO BERTORELLO / AFP Sob o comando do treinador croata, a Juventus venceu cinco dos últimos nove jogos da Serie A



O croata Igor Tudor, que chegou à Juventus no final de março para substituir o ítalo-brasileiro Thiago Motta, continuará no comando da equipe de Turim na próxima temporada, anunciou nesta terça-feira (10) o novo diretor-geral do clube, Damien Comolli. “Igor será nosso treinador na Copa do Mundo de Clubes, para a próxima temporada e espero que além”, declarou Comolli em sua primeira entrevista coletiva em seu novo cargo na Juve. Tudor, que defendeu a ‘Vecchia Signora’ durante boa parte de sua carreira como jogador, assumiu o cargo no final de março, depois da demissão de Thiago Motta, que não conseguiu levar a equipe às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Sob o comando do treinador croata, a Juventus venceu cinco dos últimos nove jogos da Serie A, com três empates e uma única derrota, um retrospecto que garantiu a quarta colocação na tabela e uma vaga direta na próxima edição da Champions. No entanto, ao final da temporada a Juve tentou a contratação de Antonio Conte, que decidiu permanecer no Napoli após a conquista do ‘Scudetto’.

*Com informações da AFP

Publicado por Fernando Dias