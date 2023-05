Juventus perde dez pontos por escândalo e cai para o sétimo lugar no Italiano

Velha Senhora fica em situação delicada na briga pela vaga na próxima Liga dos Campeões

EFE/EPA/Alessandro Di Marco Juventus caiu para o sexto lugar do Italiano



A Juventus perdeu segunda-feira, 22, dez pontos no Campeonato Italiano após o veredicto do Tribunal Federal de Apelação referente ao escândalo de ganhos de capital com fraudes fiscais. Inicialmente, o clube de Turim havia perdido 15 pontos, que foram recuperados após uma apelação. Com a pena definitiva, a Velha Senhora sai de 70 pontos para 60, ficando em sétimo lugar, fora da zona de classificação para a Liga dos Campeões – quarta colocada, a Internazionale tem 66 pontos. Com apenas três jogos restantes, a equipe bianconera precisará de vitórias e, ainda, contar com tropeços de seus principais concorrentes. Além de visitar o Empoli nesta segunda, a Juventus também recebe o Milan e encara a Udinese, fora de casa. Na decisão do Tribunal Federal, os dirigentes que não haviam sido punidos no Colégio de Garantia do Coni, entre eles o ídolo Pavel Nedved, foram absolvidos. A Juventus, por sua vez, lamentou a decisão e disse que tomará as medidas cabíveis para tentar uma reversão. “A decisão que foi estabelecido pela quinta instância de julgamento nesta matéria, iniciada há mais de um ano, desperta grande amargura no clube e em seus milhões de torcedores que, na ausência de regras claras, se veem extremamente penalizados com a aplicação de sanções que parecem ter em conta o princípio da proporcionalidade”, declarou.