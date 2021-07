Destaque da Itália, lateral Spinazzola rompe o tendão de Aquiles e está fora da Eurocopa

Lesão foi confirmada pelo técnico Roberto Mancini após a classificação da Azzurra para a semifinal

Reprodução/ Sky Sports itália Spinazzola saiu aos prantos do gramado



O lateral-esquerdo da seleção italiana, Leonardo Spinazzola, rompeu o tendão de Aquiles durante a partida contra a Bélgica, nas quartas de final da Eurocopa 2020 nesta sexta-feira, 2, e está fora do torneio. A notícia foi vinculada pela emissora ‘Sky Sports’ italiana e posteriormente confirmada pelo técnico da Azzurra, Roberto Mancini. Aos 79 minutos de jogo, o lateral errou o pisão na tentativa de parar Thorgan Hazard e caiu no gramado. Ele foi retirado de maca e estava chorando muito. Após a classificação, Mancini lamentou o ocorrido. “Antes de tudo, eu queria dizer que estamos muito tristes e lamentamos a lesão do Spinazzola. Ele não merecia isso. Estamos devastados. Era um dos melhores jogadores da Eurocopa e vai ser, mesmo que não participe dos próximos jogos. Quero desejar o melhor para ele”. O jornal ainda indica que, se confirmada a lesão, Spinazzola ficará quatro meses afastado dos campos para o tratamento, o que prejudicaria também seu início de temporada. O lateral é jogador da Roma, que apresentou José Mourinho como técnico nesta semana.