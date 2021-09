Kanté testa positivo para Covid-19 e desfalcará o Chelsea na Liga dos Campeões

Volante francês se junta a Mason Mount, Christian Pulisic e Reece James como desfalques para o confronto contra a Juventus pela segunda rodada do torneio

Reprodução/Instagram @nglkante Kanté será mais um desfalque da equipe para o jogo contra a Juventus



Um dia antes do jogo contra a Juventus pela Champions League, o Chelsea sofreu mais uma baixa. O volante N’Golo Kanté testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 28, e está fora do jogo contra a equipe italiana. Com isso, Kanté se juntou à lista de desfalques da equipe londrina, ao lado de Pulisic, Mount e Reece James, que estão lesionados. A direção do clube não detalhou o estado de saúde de Kanté, mas informou que ele ficará afastado da equipe por dez dias, sendo desfalque na partida contra o Southampton pelo Campeonato Inglês. Ao ser questionado, o técnico Thomas Tuchel afirmou ter se vacinado, mas disse não saber se todos os seus jogadores já foram imunizados. “Sou um treinador de futebol, um pai de família. Tenho muitas coisas para fazer. Não estou totalmente informado sobre a vacinação de todos no time”, afirmou o treinador. No primeiro jogo do torneio, o Chelsea venceu o Zenit por 1 a 0 com gol de Lukaku.