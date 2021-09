Palmeiras e Atlético Mineiro decidem em BH quem vai para a final da Libertadores

Verdão deve repetir a escalação que foi a campo na primeira partida, com Felipe Melo; Cuca mantém mistério sobre condição de jogo de Diego Costa, Keno e Savarino

Chegou o grande dia: Palmeiras e Atlético Mineiro decidem uma vaga na grande final da Copa Libertadores 2021. Na partida de ida, as equipes empataram em zero a zero e, agora, está tudo em aberto. Empates com gol classificam o Palmeiras, por conta da regra do gol fora de casa. E o verdão não perde longe de seus domínios, na Libertadores, há 14 jogos. Pelo lado do Atlético, a confiança é alta para a classificação. O técnico Cuca fez mistério quanto ao time que vai a campo diante do Palmeiras e se Diego Costa, Keno e Savarino têm ou não condição para jogo. “Tomamos um gol jogando em casa durante a Libertadores, do América. Pode, terça-feira, tomar um, dois, três, pode fazer um, dois, três, quatro. É jogo. Cada jogo é uma história. Vamos ver. Eles estão evoluindo muito bem, todos os três, e eu não descartaria nenhum. Vamos esperar até o último momento”, disse. O Atlético precisa vencer para avançar e o retorno de Diego Costa seria fundamental. Sabendo disso, o técnico do Palmeiras, Abel, deve repetir a escalação que foi a campo na primeira partida, com Felipe Melo entre os titulares. Atlético Mineiro e Palmeiras entram em campo a partir das 21h30 no estádio do Mineirão.

*Com informações do repórter Giovanni Chacon