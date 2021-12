Surto de Covid-19 no Aston Villa força novo adiamento no Campeonato Inglês

Decisão foi tomada após o clube receber o resultado dos testes PCR realizados no elenco na sexta-feira

EFE/EPA/PETER POWELL Steven Gerrard é o atual treinador do Aston Villa



O jogo entre Aston Villa e Burnley, até então marcado para as 11 horas (horário de Brasília) deste sábado, foi adiado cerca de duas horas antes do início. O motivo é o mesmo que já havia causado o adiamento de outras cinco partidas da 18ª rodada do Campeonato Inglês ao longo da semana: o surto de Covid-19 entre atletas de times que disputam a competição. A decisão foi tomada após o Aston Villa receber o resultado dos testes PCR realizados no elenco durante a sexta-feira. Com uma alta testagem positiva, o clube entrou em contato com a Associação de Futebol da Inglaterra para informar que não teria como ir a campo por falta de jogadores à disposição do técnico Steven Gerrard.

“Depois de revisar novas informações cedidas pelo Aston Villa nesta manhã e receber aconselhamento médico, o Conselho aprovou o pedido, pois o clube não tem jogadores suficientes para escalar um time. Esta decisão foi baseada no número de casos de Covid, lesões e doenças”, disse a Associação no comunicado que confirmou o adiamento da partida. A diretoria do Villa também se pronunciou por meio de nota oficial, porém sem revelar quantos atletas testaram positivo, limitando-se a informar que todos foram isolados de acordo com os protocolos determinados pelo governo inglês. No texto, o clube pede desculpas ao Burnley pelo transtorno e também à torcida, até porque muitos torcedores já estavam a caminho do Estádio Villa Park, em Birmingham, quando a decisão foi divulgada.

Durante a semana, o surto de Covid já havia forçado o adiamento de Manchester United x Brighton, Southampton x Brentford, Watford x Crystal Palace e West Ham x Norwich, jogos marcados para este sábado. Agora, o único jogo do dia será entre Leeds e Arsenal, às 14h30. Outra partida adiada foi a que seria disputada entre Everton e Leicester, prevista para domingo, dia que, a princípio, tem três jogos mantidos: Newcastle x Manchester City, Wolverhampton x Chelsea e Tottenham x Liverpool.

*Com Estadão Conteúdo