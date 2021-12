Quem é melhor: Lionel Messi ou Ronaldo Fenômeno? Veja o que Vampeta respondeu

O comentarista do Grupo Jovem Pan não ficou sobre o muro e escolheu seu preferido no programa ‘Pergunte ao Vampeta’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan//@PSG_inside/Instagram/Ronaldo Vampeta escolheu o melhor entre Lionel Messi e Ronaldo Fenômeno



Lionel Messi atingiu o feito de Pelé ao conquistar sua sétima Bola de Ouro, premiação entregue pela revista “France Football” ao melhor do mundo na temporada, no fim do mês passado. Ainda assim, o craque da seleção argentina e do Paris Saint-Germain ainda não superou Ronaldo Fenômeno, três vezes melhor da Fifa e bicampeão do mundo com o Brasil. Ao menos, essa é a opinião de Vampeta, comentarista do Grupo Jovem Pan. “Três vezes melhor da Fifa, duas vezes campeão do mundo e um vice, com uma trajetória parecida com a do Pelé em Copas. Já o Messi acabou de ganhar a sétima Bola de Ouro, mas não tem título em Copa. Eu prefiro Ronaldo! O Fenômeno jogou muito mais!”, disse o ex-jogador, na edição desta semana do “Pergunte ao Vampeta”, ao ser questionado sobre o tema.

Assista ao programa na íntegra abaixo: