Leeds contrata atacante filho de lateral campeão pelo Flamengo

Rodrigo vai defender a equipe de Marcelo Bielsa na volta à Premier League

EPA/JUANJO MARTIN O atacante Rodrigo Moreno é o novo reforço do Leeds United



De volta à elite do Campeonato Inglês depois de 16 anos, o Leeds United reforçou o ataque ao oficializar neste sábado (29) a contratação do atacante Rodrigo Moreno junto ao Valencia, da Espanha. O clube inglês, que tem o argentino Marcelo Bielsa como técnico, emitiu um comunicado no qual anuncia a transferência por um preço recorde, sem, no entanto, divulgar as cifras. Fontes ligadas à negociação disseram que o Leeds desembolsou 30 milhões de euros e pode ter de pagar outros 10 milhões em variáveis.

Na nota, Rodrigo, que nasceu no Rio de Janeiro, mas defende a seleção espanhola, apareceu usando a camisa de seu novo time e revela estar entusiasmado com sua chegada à Premier League. O jogador é filho do ex-lateral esquerdo Adalberto Machado, campeão carioca e brasileiro pelo Flamengo entre os anos de 1983 e 1989, ao lado de craques como Zico, Adílio, Leandro e Mozer.

*Com EFE