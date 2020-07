Leeds é campeão da 2ª divisão do Inglês; Bielsa vira nome de rua

O clube não figura na elite há 16 anos, o que gerou uma comoção, com muita festa e homenagens, especialmente, a ‘El Loco’ Bielsa, como o técnico é conhecido

Reprodução/Twitter Leeds United está de volta à elite do futebol inglês



O Leeds se sagrou neste sábado campeão da segunda divisão do Campeonato Inglês, um dia depois de garantir matematicamente o acesso à elite da competição, graças a derrota do Brentford para o Stoke City por 1 a 0. A equipe comandada pelo argentino Marcelo Bielsa, que só entrará em campo no domingo, em visita ao Derby County, tem 87 pontos, contra 82 do West Bromwich, que ontem perdeu para o Huddersfield, e 81 do concorrente londrino, que foi derrotado hoje.

O Brentford, que ainda disputa o segundo acesso direto, perdeu para o Stoke City graças a gol do atacante inglês Lee Gregory, anotado aos 38 minutos do primeiro tempo. O resultado foi importante para o Fulham, que enfrenta neste sábado o Sheffield Wednesday e, se vencer, seguirá com chances de obter uma das duas vagas na próxima edição da Premier League – a terceira é definida em playoff disputado do terceiro ao sexto.

Vice-campeão europeu em 1975 e dono de três títulos nacionais, o último deles obtido na temporada 1991-1992, o Leeds viveu momentos de baixa neste século e chegou a figurar na ‘League One’, a terceira divisão da Inglaterra, de 2007 a 2010.

O clube não figura na elite há 16 anos, o que gerou uma comoção, com muita festa e homenagens, especialmente, a ‘El Loco’ Bielsa, como o técnico é conhecido. O argentino, inclusive, virou nome de uma rua em Leeds.

A homenagem foi feita em uma via próxima aos arredores de um centro comercial no centro da cidade. Inclusive, o estabelecimento foi rebatizado temporariamente como Trinity Leeds United, como forma de celebrar o acesso à primeira divisão.

*Com Agência EFE