Raridade! Lewa, Haaland e Werner passam em branco em rodada da Bundesliga

Reprodução Lewandowski, do Bayern de Munique, em partida contra o Borussia Dortmund



A 28ª rodada do Campeonato Alemão foi, de certa forma, estranha. Isto, porque Robert Lewandowski, Erling Haaland e Timo Werner, os três principais atacantes da Bundesliga, “passaram em branco”, sem contribuir com gols ou assistências para os seus respectivos times.

O trio é responsável por 74 gols na competição nacional e raramente fica sem participar de um lance decisivo nas partidas de Bayern de Munique, Borussia Dortmund e RB Leipzig. Veja os números ao final da matéria.

No clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, na terça-feira (26), Haaland deu indícios de que marcaria logo no primeiro minuto, quando bateu por baixo do goleiro Manuel Neuer e viu o zagueiro Boateng salvar sobre a linha. O norueguês, porém, acabou desperdiçando outras oportunidades e precisou ser substituído no segundo tempo, quando machucou o joelho ao se chocar com o árbitro.

Lewandowski, por sua vez, é o artilheiro do Alemão e teve uma oportunidade clara para marcar sobre o arquirrival. O centroavante polonês, no entanto, acertou a trave e não teve outras chances claras para balançar a rede.

Já o vice-goleador Timo Werner estava em alta após fazer um hat-trick no final de semana, na goleada do RB Leipzig por 5 a 0 sobre o Mainz. Na última quarta-feira (27), entretanto, o alemão fez partida discreta e foi até substituído no empate em 2 a 2 com o Hertha Berlin.

O fato não é inédito, mas é raro nesta edição da Bundesliga. As outras duas vezes em que Lewandowski, Werner e Haaland não participaram de gols aconteceram nas rodadas 21 e 24.

Vale lembrar que Erling Haaland foi contratado pelo Dortmund apenas em janeiro e estreou pelo clube aurinegro na 18ª rodada da competição.

Veja os números do trio no Campeonato Alemão

Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

Jogos: 26

Gols: 27

Assistências: 3

Timo Werner (RB Leipzig)

Jogos: 28

Gols: 24

Assistências: 7

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Jogos: 11

Gols: 10

Assistências: 3