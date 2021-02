Marcelinho Carioca usa roupa de tigre, cumpre aposta e corre de sunga na Avenida Paulista

O ídolo do Corinthians provocou o Palmeiras após a eliminação no Mundial de Clubes e ‘pagou a promessa’; assista

Reprodução / Facebook Marcelinho Carioca é um dos maiores ídolos da história do Corinthians



O ex-jogador Marcelinho Carioca, um dos maiores ídolos da história do Corinthians, “pagou a aposta” após prometer que correria nu na Avenida Paulista, em São Paulo, caso o Palmeiras conquistasse o bicampeonato da Copa Libertadores da América. Na noite da última segunda-feira, 8, o Pé de Anjo, durante o “Arena SBT”, utilizou uma sunga para cumprir a promessa. Antes disso, porém, ele vestiu um roupão de tigre, provocando o rival que foi eliminado pelo Tigres (México) na semifinal do Mundial de Clubes, no Catar, no último domingo. Assista ao final da matéria.

“Aqui paga! Aqui cumpre! Já (estou pelado). Leve, livre e solto. Eu vou, agora meu advogado está aqui. Tem advogado para isso. Pega a lupa! (…) Se eu falei, tenho que cumprir. Eu vou cumprir a minha palavra, mas o Palmeiras tem que cumprir a dele também, que não tem Copinha e não tem Mundial”, disse Marcelinho Carioca. O apresentador Benjamin Back e os demais participantes do programa, no entanto, reclamaram que o ex-atleta estava de sunga. “Ele enganou nóis! Ele não está pelado! Não cumpriu”, reclamou Benja.

A aposta de Marcelinho Carioca gerou polêmica e chegou ao vestiário do Palmeiras. O atacante Rony, por exemplo, exigiu que o Pé de Anjo cumprisse a aposta em declaração feita logo após a conquista da taça, diante do Santos, na semana passada. “Só tenho uma palavra a dizer. Vai ter gente que vai andar nu na Avenida Paulista, porque teve gente que falou assim: ‘Se o Palmeiras for campeão eu ando nu na Avenida Paulista’. Aqui tem história. Aqueles que torceram contra eu só lamento, entendeu? É um desabafo. Eu falei para minha família que ia calar a boca de todo mundo. Esta aí, todo mundo calando a boca de todo mundo”, falou o palmeirense na ocasião.