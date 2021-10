Liga das Nações: Ferrán Torres brilha, Espanha acaba com invencibilidade da Itália e vai à final 

Agora, o time treinado por Luis Enrique enfrenta o vencedor do confronto Bélgica e França, marcado para amanhã, às 15h45 (de Brasília), em Turim

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Ferrán Torres marcou duas vezes para a Espanha no duelo contra a Itália, válido pela semifinal da Liga das Nações



A Espanha conquistou um excelente resultado na tarde desta quarta-feira, 6, ao bater a Itália por 2 a 1, em pleno Estádio San Siro, em Milão, em confronto válido pela semifinal da Liga das Nações. Além de garantir a sua vaga na decisão do torneio, a “Fúria” também encerrou com a invencibilidade de 37 jogos da Azzurra – o último revés havia acontecido em 10 de setembro de 2018, diante de Portugal. O atacante Ferrán Torres, de apenas 21 anos, foi o grande destaque do duelo, sendo responsável por marcar os gols dos espanhóis. Agora, o time treinado por Luis Enrique enfrenta o vencedor do confronto Bélgica e França, marcado para amanhã, às 15h45 (de Brasília), em Turim. A grande final acontecerá no próximo domingo, 10, no mesmo horário, novamente no San Siro.

No reencontro das seleções, que se enfrentaram há exatamente três meses, na semifinal da Eurocopa, quem dominou a partida foi a Espanha. Impondo seu estilo de posse de bola, a “Fúria” conseguiu ser objetiva, aproveitando as brechas deixada pela defesa italiana. Logo aos 16 minutos, Oyarzabal escapou pela esquerda e cruzou na medida para Ferrán Torres completar de canela para as redes. A Itália, então, até esboçou uma reação, desperdiçando oportunidades com Bernardeschi e Insigne. A evolução da atual campeã da Euro, porém, encerrou com a expulsão de Leonardo Bonucci, que recebeu o segundo amarelo por acertar o cotovelo no pescoço de Sergio Busquets, aos 41 minutos. Para piorar a vida da Azurra, Ferrán voltou a receber assistência de Oyarzabal, ampliando a vantagem para 2 a 0 já nos acréscimos, desta vez com a cabeça.

No retorno para o segundo tempo, Roberto Mancini promoveu algumas alterações, colocando o zagueiro Chiellini para fechar o espaço por ter um atleta a menos, mas também dando oportunidade aos atacantes Kean e Pellegrini. Com superioridade numérica, a Espanha pouco forçou os ataques, esperando o tempo passar com base na troca de passes. O problema é que, já aos 37 minutos, Yeremi Pino recuou mal para Pau Torres, dando um presente para Chiesa. O atacante disparou em contra-ataque e apenas serviu Pellegrini, que completou para as redes. No fim, os italianos continuaram lutando, buscando a igualdade e a prorrogação. O resultado a favor dos espanhóis, porém, se manteve. A Itália, agora, enfrentar o perdedor de Bélgica x França, em decisão pelo terceiro lugar agendada para as 10 horas (de Brasília) do próximo domingo.