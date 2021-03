Liga dos Campeões: Bayern e PSG reeditam final de 2020 nas quartas; veja confrontos

As datas reservadas para os jogos de ida são os dias 6 e 7 de abril, enquanto os de volta acontecerão uma semana depois, em 13 e 14 de abril

Reprodução/Twitter@ChampionsLeague A Uefa realizou o sorteio das quartas de final da Liga dos Campeões 2020/21



A Uefa realizou na manhã desta sexta-feira, 19, o sorteio das partidas das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa 2020/21 e, coincidentemente, um dos confrontos é a reedição da final da temporada passada, entre Bayern de Munique e Paris Saint-Germain, vencida pelos alemães por 1 a 0. Outro duelo sorteado também já aconteceu em uma decisão. É o caso de Real Madrid e Liverpool, que se enfrentaram na disputa pela taça em 2018, quando os espanhóis venceram por 3 a 1. Já os outros dois embates serão Manchester City x Borussia Dortmund e Porto x Chelsea. As datas reservadas para os jogos de ida são os dias 6 e 7 de abril, enquanto os de volta acontecerão uma semana depois, em 13 e 14 de abril. City, Porto, Bayern de Munique e Real Madrid serão os mandantes da rodada de ida.

Não houve qualquer tipo de restrição no sorteio realizado pela Uefa. Todas as equipes poderiam se enfrentar nas quartas de final, primeira fase a ter as bolinhas sorteadas. Na sequência, outro pote determinou os cruzamentos das semifinais, além da equipe mandante na decisão. Nas semifinais, o vencedor do confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund terá como rival quem levar a melhor em Bayern de Munique x Paris Saint-Germain. Do outro lado da chave, o ganhador de Real Madrid x Liverpool enfrentará quem se classificar no duelo entre Porto e Chelsea. Os jogos nos dias 27 e 28 de abril (ida) e 4 e 5 de maio (volta). A grande decisão está marcada para 29 de maio, no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia.

Quarter-finals set ✅ 🏆 Plot your own path to the final and decide who lifts the trophy in Istanbul… ⬇️#UCLbracket | @GazpromFootball | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 19, 2021

Confira os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões:

Manchester City (Inglaterra) x Borussia Dortmund (Alemanha)

Porto (Portugal) x Chelsea (Inglaterra)

Bayern de Munique (Alemanha) x Paris Saint-Germain (França)

Real Madrid (Espanha) x Liverpool (Inglaterra)

*Com informações do Estadão Conteúdo