Marcelo Gallardo anuncia continuidade no River Plate e sai da mira do Flamengo

Responsável por revolucionar o clube, ‘El Muñeco’, como é conhecido, comanda os ‘Millionários’ desde 2014 e ganhou praticamente tudo no Monumental

Divulgação/River Plate Marcelo Gallardo anunciou que vai permanecer no River Plate por mais uma temporada



Marcelo Gallardo convocou, nesta quarta-feira, 8, uma entrevista coletiva para anunciar que permanecerá no River Plate por mais uma temporada. Em conversa com jornalistas argentinos, o treinador disse que “merece continuar pelo menos mais um ano”, renovando o seu vínculo, que se encerraria em dezembro deste ano. Responsável por revolucionar o clube, “El Muñeco”, como é conhecido, comanda os “Millionários” desde 2014 e ganhou praticamente tudo no Monumental. Os principais títulos foram as conquistas da Libertadores (2015 e 2018), da Copa Sul-Americana (2014) e do Campeonato Argentino (2021). Desta forma, ele acaba frustrando o sonho do Flamengo, que está em procura de um substituto para Renato Gaúcho monitorava a situação do comandante.

“Justamente depois de uns dias de reflexão, que foi difícil. Difícil porque no geral, não pude cortar a dinâmica do dia a dia. Tem a ver com algo que senti, faz algumas semanas que falei que precisava refletir. Chegava ao final do meu contrato de sete anos e meio e era indispensável para mim, e precisava refletir. Posso garantir que depois de tantos anos, em um lugar como este, o que exige uma instituição como essa, ao que se compromete ao que sente, necessitava refletir. Cheguei a esse ponto. Não tive muito tempo, mas precisei tomar essa decisão. O que sinto nesse momento é que mereço seguir por pelo menos mais um ano e tomar a possibilidade de descansar um pouco e recarregar as pilhas para o próximo ano, ano que será com muita energia e jogar da forma que queremos. Era isso que eu queria comunicar”, disse Gallardo, em coletiva.

Ainda nesta quarta-feira, a diretoria do Flamengo saberá se poderá sonhar com o retorno de Jorge Jesus, responsável por levar o Rubro-Negro aos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro de 2019, além do Carioca, da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana do ano seguinte. Atual treinador do Benfica, o “Mister” não deverá deixar o clube português, em caso de classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões. A partir das 17 horas (de Brasília), o treinador comanda os “Encarnados” diante do Dínamo de Kiev, no Estádio da Luz. Se vencer e contar com um tropeço do Barcelona diante do Bayern de Munique, na Alemanha, o Benfica irá ao mata-mata do torneio. Além de Jorge Jesus, o clube carioca também está monitorando Carlos Carvalhal, do Braga.