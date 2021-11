Chuopo-Moting, do Bayern de Munique, testa positivo para Covid-19 após recusar vacina 

O atacante foi um dos jogadores do Gigante da Baviera que tiveram seus vencimentos reduzidos por recusar o imunizante contra o novo coronavírus

Divulgação/Bayern Chuopo-Moting é atacante do Bayern de Munique



O Bayern de Munique informou, na manhã desta quarta-feira, 24, que Erik Maxim Chuopo-Moting, um dos cinco jogadores que recusaram a vacina contra a Covid-19, foi infectado pelo novo coronavírus. No comunicado, o Gigante da Baviera disse que o atacante está sob os cuidados do departamento médico e que passa bem, “na medida do possível”. O centroavante, vale lembrar, já estava isolado do restante do grupo alemão e sequer participou da vitória contra o Dínamo de Kiev, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões, por ter contato com uma pessoa com doença.

O clube, no entanto, anunciou que iria cortar o salário dos atletas que não receberam o imunizante durante o período de quarentena. Além do Chuopo-Moting, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Musiala, Cuisance também tiveram seus vencimentos reduzidos após preferirem não tomar a vacina. De acordo com as novas leis na Alemanha, empresas podem reduzir os vencimentos de pessoas não imunizadas e os jogadores foram enquadrados nesta recomendação do governo, regulamentada no dia 1° de novembro.