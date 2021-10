Liga dos Campeões: Manchester City massacra o Brugge por 5 a 1; Sporting goleia o Besiktas

O time treinado por Pep Guardiola venceu com gols de Walker, João Cancelo, Mahrez (dois) e Palmer, assumindo a liderança provisória do Grupo A

EFE/EPA/STEPHANIE LECOCQ O Manchester City venceu o Club Brugge por 5 a 1



O Manchester City não tomou conhecimento do adversário ao golear o Club Brugge por 5 a 1, em pleno Estádio Jan Breydel, na Bélgica, nesta terça-feira, 19. No confronto válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, o time treinado por Pep Guardiola venceu com gols de Walker, João Cancelo, Mahrez (dois) e Palmer. Os mandantes, por sua vez, descontaram com Vanaken. Com o resultado, a equipe britânica pula, ao menos momentaneamente, para a liderança da chave A, com 4 pontos somados. O Paris Saint-Germain, que recebe o RB Leipzig, é o segundo colocado com 4 pontos, levando a melhor sobre o Brugge somente no critério de desempate.

No mesmo horário do confronto entre City e Brugge, o Bekistas recebeu o Sporting, na Turquia, em jogo válido pelo Grupo C da Liga dos Campeões. Assim como no outro jogo, os visitantes levaram a melhor. Com gols de Coates (dois), Pablo Sarabia e Paulinho, os portugueses venceram por 4 a 1. Larin fez o tento solitário do conjunto da casa. Assim, o Sporting chega aos três pontos, ficando na terceira colocação da chave. Os turcos, por sua vez, seguem zerados. Mais tarde, Ajax e Borussia Dortmund duelam pela primeira liderança – ambos somam seis pontos.