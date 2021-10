Premier League anuncia que 68% dos jogadores têm esquema completo de vacinação

Segundo a liga, os dados sobre a vacinação dos atletas são revisados semanalmente e está sendo realizado trabalho para incentivar aqueles que ainda não se submeteram ao processo

A Premier League divulgou nesta terça-feira, 19, que 81% dos jogadores dos clubes que disputam a primeira divisão do Campeonato Inglês receberam, no mínimo, uma dose de vacina contra a Covid-19. Ainda de acordo com o comunicado, 68% dos atletas já contam com esquema completo de imunização. Segundo a liga, os dados sobre a vacinação dos jogadores são revisados semanalmente e está sendo realizado trabalho para incentivar aqueles que ainda não se submeteram ao processo.

A entidade, inclusive, optou por não informar aqueles que não foram vacinados até o momento. Recentemente, os técnicos Jürgen Klopp, do Liverpool, e Josep Guardiola, do Manchester City, defenderam publicamente a imunização contra a Covid-19 – o espanhol também se manifestou a favor do uso de máscaras. No balanço divulgado pela Premier League nesta segunda-feira, entre os mais 3 mil jogadores e funcionários que foram submetidos a testes de detecção do novo coronavírus, foram registrados seis positivos.