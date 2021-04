Torcedores do Liverpool apedrejam ônibus do Real Madrid antes de decisão 

De acordo com a imprensa espanhola, apesar do susto, as pedras não perfuraram o veículo e tanto os jogadores quanto a comissão técnica não foram atingidos

Reprodução/DeportesCope O ônibus do Real Madrid foi apedrejado por torcedores do Liverpool



O Real Madrid encontrou um sério problema antes de chegar ao Anfield para o duelo diante do Liverpool, nesta quarta-feira, 14, pelas quartas de final da Liga dos Campeões. No caminho do hotel para o estádio, o ônibus que levava a delegação madrilena foi apedrejado por torcedores do time inglês. De acordo com a imprensa espanhola, as pedras não perfuraram o veículo e tanto os jogadores quanto a comissão técnica não foram atingidos, apesar do susto. Nas redes sociais, o clube espanhol não fez menção ao incidente e apenas divulgou a escalação para o confronto.

Na partida de ida, o Real Madrid venceu o Liverpool por 3 a 1, com dois gols do brasileiro Vinicius Júnior. Desta forma, o time liderado por Zinedine Zidane avança à semifinal até se perder por um gol de diferença para os Reds. Para o jogo decisivo, o treinador francês colocará em campo um time com Courtois; Militão, Nacho Fernández e Mendy; Casemiro, Modric, Kroos e Valverde; Asensio, Vinicius Júnior e Benzema. Quem avançar enfrenta o Chelsea, que despachou o Porto na última terça-feira, 13.