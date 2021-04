São Paulo x Guarani: Crespo aposta em time reserva para administrar maratona de jogos

A expectativa é que o comandante argentino faça alterações em todos os setores de campo e promova a estreia de Miranda, zagueiro tricampeão brasileiro com o Tricolor e um dos contratados pela diretoria para a temporada 2021; confira a provável escalação

Reprodução/Twitter/São Paulo FC Hernán Crespo orientando jogadores durante treinamento no São Paulo



O São Paulo fará a sua terceira partida em seis dias na noite desta quarta-feira, 14, diante do Guarani, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista 2021. Depois de utilizar a sua base titular nas vitórias contra São Caetano e Red Bull Bragantino, o treinador Hernán Crespo levará uma equipe alternativa a campo contra o Bugre. A expectativa é que o comandante argentino faça alterações em todos os setores de campo e promova a estreia de Miranda, zagueiro tricampeão brasileiro com o Tricolor e um dos contratados pela diretoria para a temporada 2021.

Além do defensor, o meio-campo Martín Benítez, os atacantes Bruno Rodrigues e Eder, outros reforços anunciados recentemente, também devem começar o jogo. De acordo com o repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan, o provável São Paulo para o confronto diante do Guarani tem: Tiago Volpi; Beraldo, Miranda e Rodrigo; Bruno Rodrigues (Galeano), Diego Costa, Igor Gomes, Wellington e Benítez; Eder e Vitor Bueno.

A intenção de Crespo é preservar os atletas com a intenção de utilizá-los na sexta-feira, diante do Palmeiras, no Allianz Parque, em novo confronto pelo Estadual. Depois, o São Paulo volta a campo somente na terça-feira, 21, quando visita o Sporting Cristal, em Lima, no Peru, na estreia da Copa Libertadores da América. No Grupo E, o conjunto paulista também terá pela frente o Racing, da Argentina, e o Rentistas, do Uruguai.