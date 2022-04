Liga dos Campeões: Villarreal surpreende, derrota o Bayern de Munique e fica em vantagem

Com gol do holandês Danjuma, o time espanhol não somente segurou o Gigante da Baviera, como também criou oportunidades para ter saído com uma vantagem maior

EFE/Biel Aliño O Villarreal venceu o Bayern de Munique no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões



O Villarreal ignorou todos os prognósticos nesta quarta-feira, 6, ao vencer o Bayern de Munique por 1 a 0, no La Cerâmica, na Espanha, pela partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Com gol do holandês Danjuma, ainda no primeiro tempo, o time espanhol não somente segurou o Gigante da Baviera, como também criou oportunidades para ter saído com uma vantagem maior. Agora, o Submarino Amarelo garante uma vaga na semifinal com um empate no duelo de volta, marcado para a próxima terça-feira, 12, na Allianz Arena.

Depois de eliminar a tradicional Juventus nas oitavas de final, o Villarreal passou a “aprontar” para cima do Bayern de Munique. Logo aos 7 minutos, Parejo chutou cruzado e Danjuma apareceu livre dentro da área para completar para as redes. Precisando sair para o jogo, o time alemão passou a ter mais posse de bola, mas virou o primeiro tempo incomodando pouco e quase com um placar pior. Já no fim da etapa inicial, Coquelin anotou um golaço, mas viu um tento ser anulado por impedimento após intervenção do VAR. No retorno dos vestiário, o Gigante da Baviera aumentou o volume de seu jogo, criando chances claras com Muller e Coman, por exemplo. O Submarino Amarelo, no entanto, também perdeu oportunidades com Gerard Moreno, Albiol e Danjuma.