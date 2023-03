Liga Europa terá United x Sevilla e Juventus x Sporting; confira o chaveamento

A grande decisão está programada para 31 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria

Além de realizar o sorteio da Liga dos Campeões, a Uefa também definiu os confrontos e o chaveamento das quartas de final da Liga Europa 2022/23. Considerado o favorito desta edição, o Manchester United terá pela frente o Sevilla, maior campeão do torneio, com seis taças. Quem avançar enfrentará Juventus ou Sporting, dois times de excelentes campanhas nesta temporada. Do outro lado da chave, o Bayer Leverkusen medirá forças com o Union SG (Bélgica), equipe que está surpreendendo. O ganhador pega Roma ou Feyernoord (Holanda). Sevilla, Sporting, Roma e Union SG definem em casa. Os jogos de ida acontecem em 13 de abril, enquanto os de volta estão marcados para o dia 20 do mesmo mês. As semifinais estão agendadas para 11 e 18 de maio. Já a grande decisão está programada para 31 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria.