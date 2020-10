Liverpool e Everton empatam no Campeonato Inglês com decisão polêmica do VAR

Empate em 2 a 2 teve 100º gol de Salah, expulsão de Richarlison e impedimento questionável nos acréscimos; veja o relato do jogo

Reprodução/ Twitter Mohamed Salah marca 100º gol pelo Liverpool em clássico contra o Everton



O clássico entre Liverpool e Everton abriu a 5ª rodada do Campeonato Inglês após a parada da Data Fifa e agitou a manhã deste sábado, 17. Logo aos 3 minutos de partida, Sadio Mané abriu o placar para o Liverpool no Goodison Park em ótima jogada pelo meio. Porém, a vantagem foi destruída aos 19 minutos, quando Keane empatou para os donos da casa. No segundo tempo, Mohamed Salah aumentou a vantagem e marcou seu 100º gol com a camisa dos Reds, se tornando apenas o terceiro jogador da história a alcançar o feito.

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@MoSalah has now netted 💯 goals for the Reds! 🔥 pic.twitter.com/kgxj2T8rEq — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

Com o jogo movimentado, a sensação do Campeonato Inglês, Calvert-Lewin, empatou de cabeça aos 35 minutos. O camisa 9 do Everton é o artilheiro da competição com 7 gols, além de ser o maior goleador de todos os campeonatos da Europa até o momento. Aos 43 minutos, o brasileiro Richarlison foi expulso por uma entrada dura em Thiago Alcântara e saiu do gramado mancando. Nos acréscimos, Handerson marcou mais um para o Liverpool, mas o VAR anulou. A decisão causou discussão por ter indicado milímetros no impedimento de Mané. O resultado de 2 a 2 mantém o time de Carlo Ancelotti em primeiro na tabela, com o Liverpool logo atrás. Na próxima rodada o Everton enfrenta o Southampton no domingo, dia 25, às 11h. Já o time de Jürgen Klopp recebe o Sheffield United no sábado, 24, às 16h.