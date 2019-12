Liverpool está perto de contratar japonês Minamino por R$ 38,7 milhões

Reprodução Minamino é alvo do Liverpool



O Liverpool estreará no Mundial de Clubes diante do Monterrey, nesta quarta-feira (18), no Khalifa International Stadium, no Catar. Os “Reds”, no entanto, seguem atento ao mercado de transferências e preparam um anúncio em breve. De acordo com a emissora “Sky Sports”, o japonês Takumi Minamino, do RB Salzburg, fará exames médicos no clube britânico hoje para selar a negociação.

Segundo o veículo local, o meia-atacante possui uma cláusula contratual considerada baixa, no valor estipulado em 7,25 milhões de libras (aproximadamente R$38,7 milhões, na cotação atual). Por isso, o Liverpool correu para fechar com Minamino, que deverá se juntar ao time em janeiro de 2020.

Minamino chamou atenção do Liverpool justamente quando enfrentou os britânicos na fase de grupos da Champions League. Veloz e habilidoso, o nipônico deu trabalho aos defensores comandados por Jurgen Klopp.

Em boa fase, Minamino soma 9 gols e 11 assistências em 22 partidas nesta temporada, contabilizando jogos da Liga dos Campeões da Europa e do Campeonato Austríaco.

Caso realmente acerte sua transferência para o Liverpool, ele terá a concorrência de grandes nomes do futebol mundial, como Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino.