Lukaku supera Cristiano Ronaldo e vence eleição de melhor jogador do Italiano

Ao todo, o astro da Internazionale contribuiu com 24 gols e 11 assistências, sendo fundamental na conquista do clube, que não levantava o caneco do ‘Calcio’ há onze anos, desde a temporada 2009/10.

Reprodução/Twitter/@Inter Lukaku marcou duas vezes na vitória da Inter de Milão



A Lega Serie A, responsável por gerir o Campeonato Italiano, escolheu nesta segunda-feira, 31, o centroavante Romelu Lukaku, da Inter de Milão, o melhor jogador da temporada 2020/21. Protagonista do time campeão, o belga superou Cristiano Ronaldo, da Juventus, que apesar de levar o prêmio de MVP, foi eleito o principal atacante da competição. Ao todo, o astro da Internazionale contribuiu com 24 gols e 11 assistências, sendo fundamental na conquista do clube, que não levantava o caneco do “Calcio” há onze anos, desde a temporada 2009/10.

A entidade também escolheu os melhores de outras categorias. O italiano Gianluigi Donnarumma, do Milan, faturou o prêmio de melhor goleiro. O zagueiro Cristian Romero, da Atalanta, levou como principal defensor. Já Nicholas Gurney, da Inter de Milão, ficou com o troféu de melhor meio-campista, enquanto Cristiano Ronaldo ganhou entre os atacantes. Além dessas premiações, Dusan Vlahovic, da Fioretina, foi o eleito o melhor jogador sub-23 da competição, que acabou com a Inter campeã, à frente de Milan, Atalanta e Juventus – o quarteto avançou à Liga dos Campeões da Europa.