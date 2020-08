Lyon estreia no Campeonato Francês com goleada sobre o Dijon; Depay faz três

Mesmo com um jogo a menos, vitória faz equipe dividir a liderança com outras três equipes

Reprodução/Twitter Depay comemora gol contra o Dijon, na segunda rodada do Campeonato Francês



A temporada 2020-21 do Campeonato Francês começou nesta sexta-feira para o Lyon, em grande estilo, com uma goleada por 4 a 1 sobre o Dijon. No Parc Olympique Lyonnais, o protagonista foi o Depay, autor de três gols, dois deles de pênalti. Semifinalista da última edição da Liga dos Campeões, o Lyon teve a sua primeira partida adiada, que seria contra o Montpellier, e estreou na segunda rodada.

Diagnosticado com covid-19 e assintomático, o meia Aouar desfalcou o Lyon, cujo técnico Rudi García escalou Dembelé na vaga no time titular. Foi a única mudança em relação ao time batido pelo Bayern de Munique há nove dias, pelo torneio continental. O Dijon, 16º colocado na última edição do Francês e que estreou na atual com derrota por 1 a 0 para o Angers, abriu o placar hoje com Scheidler aos 14 minutos do primeiro tempo.

A virada veio antes mesmo do intervalo, com Depay, de pênalti. Lautoa fez contra aos 45, e no minuto seguinte, já nos acréscimos, Depay voltou a balançar as redes. Na segunda etapa, após novo pênalti marcado, desta vez com o auxílio do VAR, Depay fez o terceiro dele e o quarto do Lyon, aos 21 minutos. Com a vitória no único jogo do dia da competição, o Lyon chegou a três pontos e divide provisoriamente a liderança com as quatro equipes que venceram pela primeira rodada – Nimes, Lorient, Nice e o Angers. O atual campeão PSG, que também teve duelo adiado devido à disputa da Liga dos Campeões, estreará em 10 de setembro, pela segunda rodada, contra o Lens, fora de casa.

* Com EFE