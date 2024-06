Mais de 50 pessoas são presas na final da Champions em Wembley

De acordo com as autoridades locais, cinco delas invadiram o campo durante o jogo

EFE/Sáshenka Gutiérrez Maior parte dos demais detidos foi por tentativas de invasão do perímetro de segurança,



A polícia de Londres anunciou, neste sábado (1º) à noite, que efetuou 53 prisões em Wembley, onde o Real Madrid conquistou sua 15ª Liga dos Campeões diante do Borussia Dortmund (2-0), cinco delas por invasão de campo. A maior parte dos demais detidos foi por tentativas de invasão do perímetro de segurança, segundo a polícia, que indicou que os grandes eventos esportivos levam pessoas que não conseguem ingressos a cometer esse tipo de ação. “Os vídeos compartilhados na internet que mostram grupos correndo para os acessos não representam necessariamente tentativas de entrar no estádio que foram bem-sucedidas”, indicaram as forças de segurança. Os organizadores britânicos haviam mobilizado um importante dispositivo (policiais, segurança privada, pessoal de controle de acessos) para evitar incidentes como os ocorridos em Wembley em 2021, durante a final da Eurocopa entre Inglaterra e Itália, e em 2022 em Saint-Denis (periferia de Paris), quando o Real Madrid derrotou o Liverpool na decisão da Champions daquele ano.

*Com informações da AFP