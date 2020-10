Exclusivo: Tite responde Klopp após ser ironizado pelo treinador do Liverpool

Treinador da seleção brasileira foi questionado sobre a polêmica no Esporte em Discussão; confira a declaração

Montagem sobre fotos/Reprodução/ Jovem Pan/ EFE/Buda Mendes/EFE Tite respondeu Klopp durante participação no Esporte em Discussão



O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, ironizou Tite, treinador da seleção brasileira, após a lesão sofrida pelo volante Fabinho em partida da Liga dos Campeões. O alemão afirmou que o jogador não faria falta ao Brasil, já que o comandante da Canarinho ‘nunca o coloca para jogar’. Em entrevista ao Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comandante da Amarelinha foi questionado sobre o assunto e tratou de colocar um ponto final no tema.

“Eu e o Klopp temos o mesmo pensamento e a mesma escala de valores. É essencial a saúde dos atletas. Ela é humana. A utilização é secundária, assim como o esporte é secundário quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de algo que é maior. Nós temos essa mesma ideia e forma de ver o futebol”, disse Tite, na edição do Esporte em Discussão desta quarta-feira, 28.

Logo após a vitórias dos Reds sobre o Midtjylland, na última terça-feira, Klopp foi questionado sobre o peso do desfalque de Fabinho para o Liverpool e para a seleção brasileira. “Não sei se o Tite está tão preocupado, porque ele nunca o coloca para jogar. Então, provavelmente ele só não vai ficar sentado no banco nos próximos três jogos da seleção”, afirmou, em entrevista ao canal Esporte Interativo. Fabinho foi chamado para defender o Brasil nos jogos contra a Venezuela e o Uruguai, marcados para os dias 13 e 17 de novembro, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 – até o momento, ele não foi cortado. Apesar de estar em excelente forma e em bom momento no time inglês, o defensor, normalmente, é reserva de Casemiro, do Real Madrid, na equipe verde e amarela.

Confira a declaração de Tite