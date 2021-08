Manchester City anuncia contratação do meio-campista Jack Grealish

Jogador inglês chega do Aston Villa e assina por seis anos; valores da transferência não foram divulgados

Reprodução/ Twitter @JackGrealish Grealish posa com a camisa 10 que usará no City



Nesta quinta-feira, 5, o Manchester City anunciou sua nova contratação para a temporada da Premier League. O meio-campista Jack Grealish, de 25 anos, chega do Aston Villa e assina por seis anos. Grealish se destacou no cenário mundial do futebol após disputar a Eurocopa pela Inglaterra, mas já vinha se apresentando bem no campeonato nacional. Pelo Aston Villa, Jack participou de 213 jogos ao longo de oito temporadas, marcando 32 gols e dando 43 assistências. Os valores da transferência não foram divulgados, mas a mídia inglesa aponta para 100 milhões de libras esterlinas (R$ 730 milhões, na cotação atual), se tornando a maior contratação da história da Premier League.

“Estou extremamente feliz por ter ingressado no Manchester City”, disse Grealish. “O City é a melhor equipe do país com um treinador considerado o melhor do mundo – é a realização de um sonho fazer parte deste clube”, completou. O Diretor de Futebol do City, Txiki Begiristain, comentou o novo reforço da equipe. “Estamos absolutamente maravilhados em receber Jack Grealish no Manchester City. Ele é um talento incrível. O desenvolvimento de Jack nas últimas temporadas, tanto para o clube quanto para o país, está claro para todos verem. Seu talento natural, juntamente com seu compromisso de melhorar como jogador, fizeram com que ele se tornasse um dos jogadores de ataque mais emocionantes do futebol mundial da atualidade”, disse para o site oficial do clube. O City estreia na temporada 2021/22 disputando a Supercopa da Inglaterra contra o Leicester City, neste sábado, dia 7.