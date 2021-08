Quarto lugar em arremesso de peso, brasileiro treinava em condições precárias

Vídeo que viralizou na internet mostra Darlan Romani se preparando para os Jogos de Tóquio em um terreno baldio

Rpeordução/Instagram/@darlan_romani O atleta treinou em casa durante o início da pandemia, pois o clube ao qual pertence estava fechado por normas sanitárias



Nesta quinta-feira, 4, durante a prova do arremesso de peso nos Jogos de Tóquio 2020, o Brasil atentou-se para um atleta que até então era pouco conhecido. Darlan Romani terminou em quarto lugar, mas chamou a atenção da internet pelo carisma e carinho com sua família nas redes sociais. Porém, um vídeo onde o atleta aparece treinando em um terreno baldio não passou despercebido pelos internautas, que o elogiaram pelo esforço, mas ressaltaram as condições precárias. A gravação é do início da pandemia, quando o clube Pinheiros, onde Darlan treina, foi fechado por normas sanitárias. Por não ter encontrado locais especializados para treinar durante o período, o arremessador improvisou uma quadra no terreno do prédio onde vive, em Bragança Paulista.

Mesmo com todos os empecilhos, Romani conseguiu terminar a prova com a marca de 20m70, conquistando a quarta colocação nos Jogos. O pódio ficou entre os atletas Ryan Crouser e Joe Kovacs, dos Estados Unidos, e Tomas Walsh, da Nova Zelândia. Em entrevista ao UOL, a esposa de Darlan, Sara Romani, afirmou que o atleta de fato treina em condições precárias e que a Confederação Brasileira de Atletismo não atende pedidos para a melhoria da estrutura dos centros de treinamento.