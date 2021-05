Manchester City conquista título do Inglês após derrota do United para o Leicester 

O City conquista assim o seu sétimo título do Inglês, o terceiro com Pep Guardiola como treinador

EFE/EPA/Gareth Copley O Manchester City foi campeão do Inglês 2020/21



Sem precisar entrar em campo, o Manchester City confirmou o título do Campeonato Inglês nesta terça-feira. O troféu foi garantido graças à derrota do rival Manchester United para o Leicester City por 2 a 1, no Old Trafford, pela 35ª rodada. Com o resultado, o United não poderá mais alcançar o City nas suas últimas três partidas na competição. A equipe comandada pelo técnico Ole Gunnar Solskjaer estacionou nos 70 pontos, contra 80 do time liderado por Pep Guardiola. O City conquista assim o seu sétimo título do Inglês, a terceira com o treinador espanhol. Foi ainda o segundo troféu na competição em três anos e o quinto desde 2011, já na esteira dos investimentos maciços feitos pelo Abu Dhabi United Group.

O grupo dos Emirados Árabes Unidos comprou o clube em 2008, dando início a uma nova fase no clube. Antes o City foi campeão inglês apenas duas vezes, nas longínquas temporadas de 1936/37 e 1967/68. Consolidado como nova potência do futebol nacional, o City ganha fôlego com o novo título para brilhar agora em nível continental. Pela primeira vez, o time disputará a final da Liga dos Campeões, no dia 29, contra o também inglês Chelsea. Em um campeonato de muitos líderes e muitas oscilações, o City demorou a despontar nesta edição do Inglês. Viu todos os rivais assumirem a ponta. Até que, após a metade da competição, começou a se destacar, despontou entre os primeiros e passou a abrir larga vantagem. Poderia até ter confirmado o título antes, mas perdeu dois dos seus últimos quatro jogos e acabou adiando a conquista.

Nesta terça, diante do tropeço do rival de Manchester, o grito de campeão se tornou inevitável, em razão da ajuda do United. Nesta terça, Solskjaer mandou a campo uma equipe mista, preocupado com o desgaste da temporada e com a final da Liga Europa – enfrentará o Villarreal, no dia 26. E acabou não sendo páreo para o consistente Leicester, que chegou a brigar pela liderança na primeira metade do Inglês, mas caiu de produção no segundo semestre do campeonato. O vencedor desta terça tenta confirmar a vaga na próxima Liga dos Campeões. No momento, é o terceiro colocado, com 66 pontos, dois acima do Chelsea (64). O West Ham soma 58 e o Liverpool tem 57, em quinto e sexto lugares, respectivamente, e também estão nesta briga. Melhor ao longo dos 90 minutos, o Leicester abriu o placar aos 10 minutos, com gol de Luke Thomas. Mason Greenwood empatou cinco minutos depois. Mas o zagueiro Söyüncü decidiu o jogo e o campeonato, por tabela, ao anotar o segundo gol dos visitantes, aos 21 minutos do segundo tempo.

*Com informações do Estadão Conteúdo