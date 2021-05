Primeiro-ministro aprova e Campeonato Inglês terá público nas duas últimas rodadas

A partir da próxima segunda-feira, 17, os torcedores poderão retornar às arquibancadas ainda com número reduzido

Divulgação PL Torcedores poderão retornar às arquibancadas no Campeonato Inglês



Com o sucesso da vacinação em massa, o público voltará para as arquibancadas no Campeonato Inglês ainda nesta temporada. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira, 10, uma nova etapa de flexibilização das restrições contra a Covid-19 no Reino Unido e, entre elas, está o retorno da torcida a partir do dia 17 de maio. A ideia é que todos os clubes da primeira divisão possam ter, pelo menos, uma partida com a presença dos torcedores antes do fim da temporada, marcada para 23 de maio. “Vamos destravar as catracas de nossos estádios esportivos sujeitos a limites de capacidade”, informou Johnson em entrevista coletiva. Segundo o plano do governo britânico, estádios com baixa capacidade poderão receber quatro mil torcedores por partida ou 50% da capacidade total, o índice que for mais baixo. Em locais maiores e ao ar livre esse número pode chegar até 10 mil pessoas.

O governo espera que a partir de 21 de junho mais torcedores possam entrar em eventos esportivos, de acordo com o andamento do ‘Programa de Pesquisa de Eventos’ (ERP). A decisão beneficia o Manchester City que pode ser campeão nas próximas rodadas e terá a torcida para comemorar. Apesar de uma boa notícia, os torcedores já voltaram às arquibancadas em outras competições. Na final da Copa da Liga Inglesa, entre Manchester City e Tottenham, no dia 25 de abril, dois mil torcedores puderam participar do evento em Wembley. Na decisão da FA Cup do próximo sábado, 15, entre Chelsea e Leicester, também em Wembley, foram liberados 21 mil pagantes. O príncipe William também participará do evento, entregando o troféu ao time campeão.