Manchester City vence Arsenal por 2 a 1 e acirra briga pelo título da Premier League

Com a vitória, a equipe comandada por Pep Guardiola diminui a diferença para três pontos, com um jogo a menos

DARREN STAPLES / AFP Atacante do Manchester City Erling Haaland comemora após marcar o segundo gol de sua equipe durante a partida contra o Arsenal pela Premier League



O Manchester City venceu o Arsenal por 2 a 1 neste domingo (19) e encurtou a distância para os líderes da Premier League. O gol de Erling Haaland no segundo tempo selou a vitória que pode ter sido decisiva na disputa pelo título.

Com o resultado, o time de Pep Guardiola está agora a apenas três pontos do Arsenal, com um jogo a menos, e chega embalado para a reta final da competição. Já o Arsenal vive momento delicado: desde a derrota na final da Copa da Liga para o City, o time de Mikel Arteta venceu apenas uma vez em seis jogos, com quatro derrotas seguidas no futebol inglês.

Uma vitória contra o Burnley, na quarta-feira (22), pode colocar o City na primeira posição da tabela pela primeira vez em 2026.

Depois de três vice-campeonatos consecutivos, o Arsenal corre sério risco de desperdiçar mais uma oportunidade de conquistar o título inglês após 22 anos. Além da superioridade do rival no ataque, os Gunners não tiveram sorte: acertaram a trave em duas ocasiões.

Rayan Cherki abriu o placar para o City com um belo gol individual, driblando Gabriel e Declan Rice antes de finalizar no canto. O Arsenal empatou pouco depois, aproveitando falha grave de Gianluigi Donnarumma: o goleiro hesitou na saída de bola, Kai Havertz interceptou e mandou para o fundo das redes.

No segundo tempo, o City retomou o controle. Haaland, aos 25 minutos, ganhou de Gabriel após cruzamento de Nico O’Reilly e finalizou com precisão, marcando seu 34º gol na temporada e garantindo a vitória.

O Arsenal ainda criou boas chances. Donnarumma fez grande defesa em lance cara a cara com Havertz, e o time acertou a trave em outros dois momentos — o mais doloroso com Eberechi Eze, cuja bola correu pela linha de gol sem entrar. Nos acréscimos, Havertz perdeu de cabeça a chance de empatar.

Gabriel escapou de expulsão após tentar dar uma cabeçada em Haaland e levou apenas amarelo. No fim, Arteta caiu no gramado visivelmente abatido.

Com cinco rodadas pela frente, o Arsenal ainda tem, no papel, um calendário mais acessível. Na prática, porém, o time parece ter perdido o gás exatamente quando a pressão ficou maior. Cabe a Arteta agora levantar a moral do grupo para evitar mais um colapso na reta decisiva da temporada.

*Com informações da AFP