Manchester United anuncia brasileiro Andrey Santos, volante revelado pelo Vasco

O Manchester United anunciou na manhã desta segunda-feira (13) a contratação do volante Andrey Santos. O brasileiro de 22 anos, revelado nas categorias de base do Vasco, pertencia ao Chelsea e chega ao novo clube para ocupar a vaga deixada por Casemiro.

No anúncio, o clube inglês publicou um vídeo em que o meio-campista utiliza a frase “Dreams come true” (sonhos se tornam realidade). Andrey Santos foi aprovado nos exames médicos antes de firmar o compromisso. Ele havia sido contratado pelo Chelsea em 2023 e, antes de se firmar no elenco principal de Londres na última temporada, passou por períodos de empréstimo no Nottingham Forest e no Strasbourg, da França.

Ready to make his mark.



The Manchester United family welcomes you, @04Andrey 🤝🔴 — Manchester United (@ManUtd) July 13, 2026

Pela Seleção Brasileira, o volante já soma seis convocações. Ele chegou a ser pré-selecionado pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo e participou de amistosos em março, mas não integrou a lista final para o Mundial.

Reformulação no meio-campo

Além da chegada do brasileiro, o Manchester United também está perto de fechar a contratação do belga Youri Tielemans. Segundo o jornalista especializado em mercado de transferências Fabrizio Romano, o clube ativou a cláusula de rescisão de 41 milhões de euros junto ao Aston Villa para garantir o jogador de 29 anos.

A movimentação por Tielemans ocorreu após a desistência da contratação de outro brasileiro, Éderson, da Atalanta. Embora o ex-jogador do Fortaleza tenha chegado a realizar exames médicos, a transferência foi cancelada na sexta-feira (10), o que levou os Red Devils a acelerarem as negociações pelo meio-campista belga.