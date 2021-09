Manchester United confirma Cristiano Ronaldo com a camisa 7

Além de ser o número com o qual o português se consagrou na primeira passagem, entre 2003 a 2009, outros grandes ídolos dos Diabos Vermelhos, como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham, também usaram a camisa

Divulgação Cristiano voltará a usar a camisa 7 no Manchester United



O Manchester United anunciou nesta quinta-feira, 2, que o atacante Cristiano Ronaldo usará a lendária camisa 7 no seu retorno ao clube após 12 anos. Além de ser o número com o qual o português se consagrou na primeira passagem, entre 2003 a 2009, outros grandes ídolos dos Diabos Vermelhos, como George Best, Bryan Robson, Eric Cantona e David Beckham, também usaram a camisa. O comunicado da diretoria inglesa, desta forma, encerra a dúvida que pairava no Old Trafford. Isto porque o uruguaio Edinson Cavani tinha sido inscrito com a 7 no Campeonato Inglês desta temporada, assim como na passada. A troca, assim, poderia ser vetada pela Premier League, responsável por gerenciar a liga.

Em publicação nas redes sociais do United, Cristiano Ronaldo também agradeceu Cavani por ceder o número. “Não tinha certeza se seria possível usar o número 7 na camisa de novo. Então, gostaria de agradecer muito a você, Edi, por este incrível gesto”, disse o português. A reestreia do atacante deve acontecer após a Data Fifa, no dia 11 de setembro, na casa do United, em Manchester, contra o Newcastle, pela quinta rodada do Inglês.