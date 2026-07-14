Manchester United oficializa contratação do meia belga Tielemans

O Manchester United anunciou na tarde desta terça-feira (14) a contratação do meio-campista belga Youri Tielemans, 29, que atuava no Aston Villa.

“Estou muito empolgado para começarmos essa jornada juntos. Nos vemos em breve em Old Trafford”, diz o atleta, em um vídeo publicado pelo time nas redes sociais.

Tielemans é a terceira contratação do Manchester United anunciada desde segunda-feira (13). Os outros dois nomes são o meia brasileiro Andrey Santos, 22, que estava no Chelsea, e o goleiro de País de Gales Karl Darlow, 35, que estava sem clube após deixar o Leeds United, rival dos “Diabos Vermelhos”.

O meio-campista marcou dois gols nesta Copa do Mundo pela Bélgica, antes da seleção ser desclassificada nas oitavas de final pela França.