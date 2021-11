Manchester United oficializa Ralf Rangnick, ex-RB Leipzig, como treinador até o fim da temporada

Em comunicado, a diretoria dos “Diabos Vermelhos” informou que o técnico assumirá interinamente e, após este período, permanecerá no clube por mais dois anos, atuando como consultor

Reprodução/Twitter/AManUnited Ralf Rangnick assume o Manchester United até o fim da temporada



O Manchester United oficializou, na manhã desta segunda-feira, 29, Ralf Rangnick como substituto de Ole Gunnar Solskjaer, até o fim da temporada 2021/22, ou seja, até a metade do ano que vem. Em comunicado, a diretoria dos “Diabos Vermelhos” informou que o técnico assumirá interinamente e, após este período, permanecerá no clube por mais dois anos, atuando como consultor. “Estou animado por ingressar no Manchester United e estou focado em fazer desta uma temporada de sucesso para o clube. O time está cheio de talentos. Todos os meus esforços serão para ajudar esses jogadores a realizarem seu potencial, tanto individualmente quanto, o mais importante, como equipe”, disse o alemão, que comandou RB Leipzig, Schalke 04 e Hoffenheim, Hannover e outros clubes germânicos.

Rangnick, por enquanto, não tem data para estrear, já que o início de seu trabalho depende de questões burocráticas. Desta forma, o time britânico continuará sendo comandado por Michael Carrick, ídolo do clube e que conquistou o empate diante do Chelsea em 1 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Inglês. O próximo compromisso do United, por sua vez, será o clássico contra o Arsenal, na próxima quinta-feira, novamente pela competição nacional.

▪️ Achievements 🥇

▪️ Previous clubs 🌍

▪️ Style of play ⚽️ 👨‍🏫 Get the lowdown on our new interim boss ⬇️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

“Ralf é um dos treinadores e inovadores mais respeitados do futebol europeu. Ele foi nosso candidato número um a gerente interino, refletindo a liderança inestimável e habilidades técnicas que ele trará de quase quatro décadas de experiência em gestão e coaching. Todos no clube estão ansiosos para trabalhar com ele durante a próxima temporada e depois por mais dois anos em sua função de consultor”, disse o diretor de futebol do Manchester United, John Murtough. Com 63 anos, Rangnick atingiu sucesso como diretor técnico do projeto no qual estão envolvidos clubes como o RB Leipzig, o RB Salzburg e o RB Bragantino. Atualmente, ele estava trabalhando como gerente de futebol no Lokomotiv Moscou.