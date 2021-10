Manchester United sai atrás, mas vira sobre a Atalanta com gol de Cristiano Ronaldo

Após ir para o vestiário perdendo com gols de Pasalic e Demiral, os ‘Diabos Vermelhos’ viraram na etapa final com Marcus Rashford, Harry Maguire e, claro, CR7

Reprodução/Manchester United Cristiano Ronaldo comemorando gol do Manchester United sobre a Atalanta



O Manchester United foi do inferno ao céu em questão de 45 minutos nesta quarta-feira, 20, em duelo contra a Atalanta, no Old Trafford, válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões. Após ir para o vestiário perdendo com gols de Pasalic e Demiral, os “Diabos Vermelhos” viraram na etapa final com Marcus Rashford, Harry Maguire e, claro, Cristiano Ronaldo. Com a importante vitória, o time britânico chega aos 6 pontos e salta para a liderança do Grupo F, superando Atalanta (4), Villarreal (4) e Young Boys (1).

O time comandado por Ole Solskjaer foi completamente irreconhecível no primeiro tempo. Além de desperdiçar chances claras, o United viu os italianos surpreenderem. Primeiro, aos 14 minutos, Zappacosta avançou pela direita e cruzou rasteiro para Pasalic, quase na pequena área, só complementar para o gol. Aos 28 minutos, foi a vez de Demiral ganhar de Shaw e Maguire após cobrança de escanteio para testar para o fundo das redes. Abatida, a equipe de Manchester terminou a etapa inicial sem esboçar muita reação e sendo vaiada pela própria torcida, que encheu as arquibancadas do estádio.

A postura do Manchester United no segundo tempo mudou. Logo aos 7 minutos, Rashford recebeu excelente assistência de Bruno Fernandes e não desperdiçou. Adiantando as linhas, os mandantes também chegaram a sofrer com contra-ataques, mas viu Zapata desperdiçar a melhor delas. Assim, o time voltou a pressionar, empatando com Maguire. O zagueiro inglês pegou sobra dentro da área após bate e rebate, batendo as redes. Já no fim, coube a Cristiano Ronaldo aproveitar cruzamento de Shaw para resolver a parada a favor dos Diabos Vermelhos.

