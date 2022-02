Mané terá estádio com seu nome em Senegal após título na Copa Africana de Nações

O futuro Stade Sadio Mane está atualmente em construção e deve ser inaugurado no próximo ano

EFE/EPA/FOOTOGRAFIIA Sadio Mané foi um dos destaques de Senegal na Copa Africana



O atacante Sadio Mané, peça-chave no título inédito de Senegal na Copa Africana de Nações, será homenageado após o feito obtido no último domingo, com a vitória nos pênaltis sobre o Egito. Prefeito de Sedhiou, Abdoulaye Diop anunciou que o novo estádio de futebol da cidade levará o nome do jogador do Liverpool. O futuro Stade Sadio Mane está atualmente em construção e deve ser inaugurado no próximo ano. “Sadio Mané homenageou todo o Senegal, a região de Sedhiou e toda a área de Casamance. Decidi batizar o estádio Sedhiou com o nome dele. Ao fazê-lo, desejo transmitir a ele a gratidão de todos os filhos e filhas da região. Ele fez toda a humanidade conhecer Bambali e Sedhiou, a principal cidade da região. Este é um presente que Sadio Mane realmente merece”, declarou Diop. Mané e seus companheiros de equipe de Senegal também receberam 64 mil libras (R$ 453,8 mil, na cotação de hoje) cada e dois terrenos pelo presidente do país, Macky Sall, como recompensa pela conquista.