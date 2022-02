Multidão recebe seleção de Senegal após título inédito da Copa Africana de Nações; assista

Festa tomou as ruas da capital Dacar enquanto os jogadores desfilavam no ônibus

REUTERS/Zohra Bensemra Pessoas se amontoaram nas ruas para ver o desfile dos campeões



Uma multidão tomou as ruas da capital Dacar, no Senegal, para receber a seleção masculina de futebol que conquistou o título inédito da Copa Africana de Nações neste domingo, dia 6. Os jogadores desfilaram encima do ônibus, que tinha abertura nas janelas, e alguns fizeram imagens. O goleiro Edouard Mendy, do Chelsea, foi um dos que relatou a multidão cantando e dançando no desfile dos campeões. Senegal já tinha chegado em duas finais da CAN, em 2002 e 2019, mas acabou derrotado. Nesta edição, no entanto, superou o Egito nos pênaltis e levou a inédita taça para casa. O povo senegalês é muito festivo e mesmo com o vice de 2019 já tinha lotado as ruas para os jogadores. O governo montou um palco próximo do Monumento da Renascença Africana para realizar a festa da seleção.

Confira vídeos e imagens da festa em Senegal:

🇸🇳 E SEGUE O BAILE NO SENEGAL! 🥳 O goleiro Edouard Mendy filmou a recepção que os campeões africanos tiveram na chegada ao Senegal. Multidão tomou as ruas da capital Dacar para receber os Leões de Teranga.#CANnoPDL #CAN2021 #AFCON2021 pic.twitter.com/YxpwleA3vZ — Ponta de Lança (@pontalancapdl) February 7, 2022

C'est incroyable ce qui est entrain de se passer au monument de la Renaissance, du jamais vu 😭🇸🇳#Can2021 #TeamSenegal pic.twitter.com/C2R0T9bm6U — 🇸🇳⭐ (@DIA_LXVI) February 6, 2022