Marquinhos exalta ex-treinador do PSG: ‘Cheguei a um nível que nunca imaginaria’

Reprodução/PSG Marquinhos celebra gol com a camisa do PSG



O brasileiro Marquinhos exaltou o técnico alemão Thomas Tuchel, que o comandou por pouco mais de um ano e meio no Paris Saint-Germain, até ser demitido por causa de maus resultados na atual temporada. “Sempre respeito as decisões dos dirigentes, e apenas posso dizer que, com Tuchel progredi muito, cheguei a um nível que nuca imaginaria. Ele me fez um jogador muito melhor, mas no futebol, tudo acontece muito rápido, talvez, rápido demais”, disse o ex-Corinthians, em entrevista à revista “So Foot”.

Marquinhos, que é zagueiro de origem, aproveitou para avaliar a opção do técnico alemão de utilizá-lo, majoritariamente, como volante ao longo da última temporada, em que o PSG foi vice na Liga dos Campeões. “Como volante, o perigo pode vir de qualquer lado, há menos espaço, mais incerteza e menos tempo para pensar. Me serviu para melhorar as qualidades como defensor”, garantiu o brasileiro. Marquinhos ainda falou sobre a Ferrari que comprou em 2013, dizendo que prefere ir aos treinos do PSG em um táxi, do que com o veículo, já que o carro foi “um capricho de jovem jogador de futebol”.

*Com Agência EFE