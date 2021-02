Neymar promete voltar a disputar final de Liga dos Campeões com o PSG

O atacante brasileiro renovará contrato por mais quatro temporadas com o clube francês

Reprodução Neymar ficou com o vice da Liga dos Campeões



Prestes a assinar a renovação de seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante Neymar garantiu que voltará a disputar uma final de Liga dos Campeões da Europa com o time francês – assim como aconteceu na última temporada, quando o Bayern de Munique ficou com o título ao vencer a decisão por 1 a 0. O brasileiro também voltou a falar sobre a vontade de ganhar uma Copa do Mundo com a seleção – a próxima está marcada para o final de 2022, no Catar.

“Sei o que é ganhar uma Champions League e estou certo de que voltarei a alcançar uma final com o PSG”, comentou o atacante, que que subiu ao topo do pódio do torneio na temporada 2014-2015, quando defendia o Barcelona. “As derrotas não me motivam, me motivam as vitórias que consegui na minha vida e na minha carreira”, completou o camisa 10 em entrevista ao jornal britânico “Daily Mail”.

Neymar, que chegou ao Paris Saint-Germain em meado de 2017, renovará contrato por mais quatro anos, o que prolongará o vínculo até 30 de junho de 2026. O brasileiro, que completa 29 anos nesta sexta-feira foi questionado sobre os planos de uma grande festa para celebrar a data, mas negou a realização de evento, embora tenha defendido o direito de ter vida privada. “Se nós, jogadores de futebol, só pensarmos em nossa profissão, não seria bom. Temos que ter tempo para nos divertir e para outras coisas, como todo mundo. É algo natural. Assim funciona o mundo”, disse o atacante. “Claro que, por nossa posição pública, temos que nos conter um pouco mais e não fazer coisas que ponham em perigo nosso físico. Mas, sim, temos a obrigação de buscar distrações fora do campo, para poder ter nossas mentes tranquilas e concentradas nas nossas profissões”, concluiu Neymar.

*Com informações da Agência EFE