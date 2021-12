Mbappé admite frustração por não ter fechado com o Real Madrid: ‘Queria experimentar outras coisas’

Em entrevista ao ex-craque e compatriota Thierry Henry, o atacante revelou que as negociações chegaram a interferir em seu rendimento durante a disputa da Eurocopa

EFE/EPA/IAN LANGSDON Kylian Mbappé é o destaque do PSG nesta temporada



Kylian Mbappé, o principal goleado do Paris Saint-Germain dos últimos anos, admitiu que ficou frustrado ao não ter fechado com o Real Madrid na última janela de transferências do mercado europeu, em agosto deste ano. Em entrevista ao ex-craque e compatriota Thierry Henry, o atacante revelou que “gostaria de experimentar outras coisas”, dizendo que as negociações chegaram a interferir em seu rendimento durante a disputa da Eurocopa – a França caiu nas oitavas de final diante da Suíça. O PSG, de acordo com a imprensa espanhola, chegou a recusar duas propostas do clube espanhol. Já Leonardo, diretor esportivo da equipe parisiense, criticou a postura do atleta por não querer permanecer no Parque dos Príncipes.

“Um pouco (de frustração). Não é fácil, mas seja lá o que acontecesse, eu ia jogar por um grande clube. Eu sou parisiense, me sinto genial, mas queria experimentar outra coisa”, disse Mbappé, em documentário da “Amazon”. “Durante a Eurocopa, me fiz muitas perguntas. Conversei muito com meus pais, sabiam que eu queria sair. Meus pais mandaram que eu me concentrasse no campo. Talvez eu estivesse colocando muita energia em outras coisas”, admitiu o jogador, que tem vínculo com o PSG somente até a metade de 2022 e deve sair do clube francês de graça, já que não pretende renovar contrato.

Durante a conversa com Henry, a estrela do PSG e da seleção francesa também negou ser o craque do time, apontando o status a Lionel Messi e Neymar. “Sabemos que nós três temos que fazer mais, não podemos nos esconder. Assumimos isso. É difícil quando você está em uma equipe com Neymar e Messi, seria tenha a audácia de dizer isso (que sou o chefe), embora pouco importe”, comentou o jogador, que soma 9 gols e 13 assistências em 21 partidas na temporada.