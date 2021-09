Mbappé recusou salário de R$ 274 milhões anuais do Paris Saint-Germain, diz jornal

O montante colocaria o jovem como o dono do maior salário do clube francês, superando Neymar

Yoan Valat/EFE Kylian Mbappé teria recusado um salário astronômico oferecido pelo PSG



Mirando uma transferência ao Real Madrid, o atacante Kylian Mbappé estava disposto a sair do Paris Saint-Germain nesta janela de transferências, encerrada na última terça-feira, 31. Por isso, o francês teria recusado uma proposta de renovação de contrato que renderia salário líquido anual de 45 milhões de euros (R$ 274 milhões), conforme publicou nesta quarta-feira, 1º, o jornal “Le Parisien” – o montante colocaria o jovem como o dono do maior salário do clube francês, superando Neymar. Com vínculo somente até junho do ano que vem, Mbappé pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe já a partir do primeiro dia de 2022.

Segundo o jornal “L’Équipe”, o Real Madrid fez uma proposta verbal ao PSG de 200 milhões de euros (R$ 7,28 bilhões), que não chegou a ser confirmada por nenhuma das partes. A imprensa francesa garante que Mbappé chegou a acertar contrato com o clube espanhol. Com contrato se encerrando no meio do ano que vem, o time de Neymar, Lionel Messi e companhia tenta ampliar o vínculo com o jogador para não perdê-lo sem qualquer recompensa financeira no ano que vem. A proposta de 45 milhões de euros anuais, publicada pelo “Le Parisien”, teria sido a segunda que o PSG apresentou a Mbappé. A primeira oferta teria sido de 25 milhões de euros anuais (R$ 151,6 milhões).

*Com informações da EFE