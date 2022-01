Vinicius Júnior é o jogador mais valioso do mundo; Neymar fica na 83ª posição em estudo 

O cria do Flamengo aparece sendo cotado em 166,4 milhões de euros (na cotação atual, mais de R$ 1 bilhão), à frente do inglês Phil Foden, do Manchester City, e do norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que completam o top 3

EFE/Emilio Naranjo Vinicius Jr. é um dos destaques do Real Madrid na temporada



Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid e da seleção brasileira, é o jogador mais valioso do mundo, de acordo com um estudo feito pelo CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) e divulgado nesta quarta-feira, 5. Na atualização do ranking semestral, o cria do Flamengo aparece sendo cotado em 166,4 milhões de euros (na cotação atual, mais de R$ 1 bilhão), à frente do inglês Phil Foden, do Manchester City, e do norueguês Erling Haaland, do Borussia Dortmund, que completam o top 3. O CIES leva em consideração para definir o suposto preço de transferência um modelo estatístico que inclui variáveis relacionadas com o atleta (duração do contrato, idade, estatuto internacional, progressão na carreira e desempenhos), o seu clube (nível desportivo e nível econômico) e o contexto (inflação). Além disso, o centro só coleta dados de jogadores das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França).

Depois de Vinicius, o segundo brasileiro mais caro é Gabriel Jesus, do Manchester City, avaliado avaliado em 88,6 milhões de euros e ocupando a 28ª posição. Éder Militão (39ª), Marquinhos (66ª), Alisson (74ª) e Ederson (81ª) também estão no top 100, assim como Neymar, camisa 10 do Paris Saint-Germain e da Canarinho, que ficou no 83º lugar, estimado em 53,1 milhões de euros. Lucas Paquetá, outro destaque da equipe comandada por Tite e possível convocado para a Copa do Mundo, ficou na 90ª posição. Veja o ranking abaixo.

Confira a lista em milhões de euros abaixo:

1- Vinicius Jr. (Real Madrid) – 166,4

2- Phil Foden (Manchester City) – 152,6

3- Erling Haaland (Borussia Dortmund) – 142,5

4- Mason Greenwood (Manchester United) – 133,9

5- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) – 133

6- Jude Bellighan (Borussia Dortmund) – 130,1

7- Alphonso Davies (Bayern de Munique) – 122,3

8- Rúben Dias (Manchester City) – 120,5

9- Pedri (Barcelona) – 118

10- Frenkie De Jong (Barcelona) – 115,2

28- Gabriel Jesus (Manchester City) – 88,6

39- Éder Militão (Real Madrid) – 78,6

66-Marquinhos (PSG) – 60,9

74- Alisson (Liverpool) – 57,4

81- Ederson (Manchester City) – 56,2

83- Neymar (PSG) – 56,1

90- Lucas Paquetá (Lyon) – 55