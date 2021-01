Médico de Maradona falsificou assinatura de ex-jogador para obter histórico médico

A falsificação aumenta as suspeitas de irregularidades nos cuidados do eterno ídolo argentino

Reprodução/Instagram Diego Armando Maradona ao lado do médico Leopoldo Luque



A Procuradoria da Argentina confirmou nesta sexta-feira, 22, que o médico Leopoldo Luque, responsável por cuidar de Diego Armando Maradona, falsificou a assinatura do ex-jogador para obter o seu histórico médico. A constatação da autoridade local aconteceu após uma análise caligráfica de documentos que foram encontrados na casa Luque, que está sendo investigado por homicídio culposo no caso do ídolo hermano. As informações foram inicialmente publicadas pelo “Diário Olé”.

“Da minha mais alta consideração, eu, Diego Armando Maradona, escrevo para solicitar que meu médico particular, Dr. Leopoldo Luque, receba uma cópia de meu prontuário. Muito obrigado”, diz a mensagem no documento, datado no dia 1º de setembro de 2020 e que foi encontrado dias depois da morte de Maradona na casa do médico, localizada em Adrogué, província de Buenos Aires. Assim, a falsificação aumenta as suspeitas de irregularidades nos cuidados do eterno ídolo argentino.

De acordo com o jornal argentino, a Promotoria de San Isidro, responsável pela investigação do caso, acredita na possibilidade de homicídio culposo por negligência médica. “Embora a Justiça por enquanto não possa garantir que Luque tenha forjado a assinatura, há vários indícios que fazem os investigadores considerá-la quase como a única hipótese possível”, diz o jornal. Além disso, segundo o periódico, a polícia procura saber quem mais teria participado do delito e se a morte de Maradona poderia ter sido evitada.

Craque da Copa do Mundo de 1986, Diego Armando Maradona morreu no dia 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, devido a uma parada cardiorrespiratória, de acordo com o laudo médico. O falecimento do ídolo da Argentina, do Boca Juniors e do Napoli gerou comoção no mundo inteiro, rendendo uma série de homenagens.