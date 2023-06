Mercado da bola na Espanha: Barcelona anuncia Gündoğan; Real Madrid renova com Modric

Clubes espanhóis estão se movimentando nesta janela de transferências

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter/@FCBarcelonaES/@realmadrid Gundogan (esquerda) acertou com o Barcelona, enquanto Modric (direita) renovou com o Real Madrid



O mercado da bola na Espanha começou agitado nesta segunda-feira, 26. Logo pela manhã, o Barcelona tratou de anunciar a sua primeira contratação para a temporada 2023/2024. Trata-se do meio-campista Ilkay Gündoğan, que estava livre após deixar o Manchester City. Em nota, o clube catalão informou que o alemão assinou vínculo por duas temporadas, ou seja, até a metade de 2025. Sua multa rescisória é de 400 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 2,1 bilhões). Aos 32 anos, o jogador também coleciona passagens por VfL Bochum II, Nuremberg e Borussia Dortmund, todos de seu país-natal. No City, foi peça-chave para a conquista da última Liga dos Campeões e ainda ganhou cinco vezes o Campeonato Inglês.

Rival do Barcelona, o Real Madrid também deu uma notícia importante aos torcedores. Conforme o esperado, o clube confirmou a renovação do contrato de Luka Modric por mais uma temporada. Agora, o croata passa a ter vínculo com a equipe espanhola até junho de 2024. No time madrileno desde 2012, o volante soma 23 títulos com a camisa merengue, sendo cinco da Liga dos Campeões, cinco do Mundial de Clubes e três do Espanhol. Anteriormente, o Real já havia prorrogado o contrato do meio-campista alemão Toni Kroos e anunciado o jovem Jude Bellingham como reforço.