Messi chega a marca de 900 gols na carreira

CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Lionel Messi, camisa 10 do Inter Miami CF, comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de volta das oitavas de final da Copa dos Campeões da CONCACAF entre Inter Miami CF e Nashville SC, no Chase Stadium



O astro argentino Lionel Messi alcançou a marca de 900 gols em sua extraordinária carreira profissional nesta quarta-feira (18), no início da partida entre Inter Miami e Nashville SC, válida pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf. Aos sete minutos de jogo, o atacante recebeu uma assistência dentro da grande área do espanhol Sergio Reguilón, dominou a bola antes de disparar um chute de pé esquerdo que abriu o placar no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, cidade vizinha a Miami.

Messi tem agora 81 gols vestindo a camisa rosa do Miami, que se somam aos seus 672 gols pelo Barcelona e 32 pelo Paris Saint-Germain, além dos 115 pela seleção argentina. O capitão do Inter, de 38 anos, havia marcado o 899º gol de sua carreira no dia 7 de março, a vitória por 2 a 1 sobre o DC United, pela 3ª rodada da liga norte-americana (MLS).

Há quase 21 anos, Messi inaugurou sua conta oficial com um gol que deslumbrou os torcedores do Barcelona e serviu de alerta para times e torcidas rivais. No dia 1º de maio de 2005, um jovem atacante de cabelos longos — conhecido na época como ‘La Pulga’ (A Pulga) — entrou em campo no Camp Nou nos instantes finais de uma partida do campeonato nacional contra o Albacete e marcou dois gols.

Vestindo a camisa da Argentina — a qual conduziu ao triunfo na Copa do Mundo de 2022, no Catar —, ele balançou as redes em 115 ocasiões ao longo de 196 partidas. Messi segue assim em sua busca pela marca dos 1000 gols, objetivo que também está ao alcance de seu grande rival, o astro português Cristiano Ronaldo, que, aos 41 anos e no futebol saudita, já marcou 965 gols na carreira.

O argentino continua a adiar a confirmação de sua participação na Copa do Mundo da América do Norte (11 de junho a 19 de julho), mas, no final do ano passado, surpreendeu o mundo do futebol ao prorrogar seu contrato com o Inter até o fim da temporada de 2028. O jogador nascido em Rosário — que terá 41 anos na ocasião — confirmou, assim, que ainda não está pronto para encerrar a carreira mais ilustre da história do futebol, uma trajetória reconhecida com oito Bolas de Ouro.

*AFP